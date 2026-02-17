Visite Guidée Analyses d’oeuvres au Musée d’Art Sacré place Elysée Monteil Mours-Saint-Eusèbe
Visite Guidée Analyses d’oeuvres au Musée d’Art Sacré place Elysée Monteil Mours-Saint-Eusèbe dimanche 22 mars 2026.
place Elysée Monteil Parvis de l’église Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22 15:00:00
2026-03-22
Le Musée d’art sacré réunit un fonds exceptionnel d’objets liturgiques du XIVe siècle au XXe siècle habits richement brodés, calices et ostensoirs ornementés, reliquaires, statues et tableaux…
place Elysée Monteil Parvis de l’église Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
The Musée d?art sacré houses an exceptional collection of liturgical objects from the 14th to the 20th century: richly embroidered vestments, ornate chalices and monstrances, reliquaries, statues and paintings?
