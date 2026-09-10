Visite guidée Apiculteur d’un jour RDV Maison de la Barthe Dax
mercredi 23 septembre 2026 · RDV Maison de la Barthe · Dax
Informations pratiques
Dax
Visite guidée Apiculteur d’un jour
RDV Maison de la Barthe Allée de Boulogne Dax Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Vêtu de la tenue du parfait apiculteur , cape blanche et coiffe grillagée, approchez sans crainte des abeilles, pour découvrir le travail de la ruche et déguster ses produits… .
RDV Maison de la Barthe Allée de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Visite guidée Apiculteur d’un jour
L’événement Visite guidée Apiculteur d’un jour Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax
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