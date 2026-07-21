Visite guidée Arçais, perle du Marais Arçais
mardi 21 juillet 2026 · Arçais
Informations pratiques
Arçais
Visite guidée Arçais, perle du Marais
Arçais Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:30:00
fin : 2026-07-21 17:45:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27 2026-11-03 2026-11-10 2026-11-17 2026-11-24 2026-12-01 2026-12-08
Au coeur du MARAIS POITEVIN, la Petite citée de caractère protège son architecture maraichine typique. Son grand port, son logis, ses voies d’eau, sa flore… belle découverte dans une ambiance sereine.
Sur réservation.
Visite proposée par Je Regarde. .
Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 88 89 contact@je-regarde.fr
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English : Visite guidée Arçais, perle du Marais
L’événement Visite guidée Arçais, perle du Marais Arçais a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Niort Marais Poitevin