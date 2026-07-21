Informations pratiques

Arçais

Visite guidée Arçais, perle du Marais

Arçais Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:30:00

fin : 2026-07-21 17:45:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27 2026-11-03 2026-11-10 2026-11-17 2026-11-24 2026-12-01 2026-12-08

Au coeur du MARAIS POITEVIN, la Petite citée de caractère protège son architecture maraichine typique. Son grand port, son logis, ses voies d’eau, sa flore… belle découverte dans une ambiance sereine.

Sur réservation.

Visite proposée par Je Regarde. .

Arçais 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 88 89 contact@je-regarde.fr

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English : Visite guidée Arçais, perle du Marais

L’événement Visite guidée Arçais, perle du Marais Arçais a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Niort Marais Poitevin