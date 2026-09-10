Visite guidée « Archi’sport, quand le sport devient patrimoine », Place du 28 Juillet, Agon-Coutainville
samedi 19 septembre 2026 · Place du 28 Juillet · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Visite guidée « Archi’sport, quand le sport devient patrimoine » Samedi 19 septembre, 15h30 Place du 28 Juillet Manche
Durée 2h, RDV place du 28 juillet.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
⛳ Visite guidée sur les pratiques sportives du début du 20e siècle qui ont façonné le paysage urbain de Coutainville. Hippodrome, golf, tennis-club… l’architecture raconte l’émergence d’une époque et une ville balnéaire à la mode.
Alors sortez vos tenues blanches, vos polos, vos culottes de golf et vos jupettes de tennis pour plonger dans cette histoire avec le dress code adéquat !
En partenariat avec le golf, l’hippodrome et le tennis club de Coutainville
Gratuit, sans réservation.
Place du 28 Juillet Place du 28 Juillet, Coutainville, 50230 Agon-Coutainville Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
Visite guidée des infrastructures sportive du début du 20e siècle à Coutainville. Ouverture exceptionnelle au grand public des sites sportifs visités.
©Aurélie Lecorneur
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