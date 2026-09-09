Visite guidée « Art et patrimoine », office de tourisme de Saint-Paul de Vence, Saint-Paul-de-Vence
samedi 19 septembre 2026 · office de tourisme de Saint-Paul de Vence · Saint-Paul-de-Vence
Informations pratiques
Visite guidée « Art et patrimoine » Samedi 19 septembre, 16h00 office de tourisme de Saint-Paul de Vence Alpes-Maritimes
Gratuit et sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
A Saint-Paul de Vence, l’histoire se lit à même les pierres. Suivez notre guide pour une immersion totale dans les différentes époques qui ont façonné le village. A l’occasion des JEP, la visite sera agrémentée de photographies anciennes qui permettront d’apprécier la restauration récente d’un patrimoine autrefois en péril.
RDV : Office de tourisme
office de tourisme de Saint-Paul de Vence 2 rue grande 06570 saint paul de vence Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493328695 https://www.saint-pauldevence.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 32 86 95 »}, {« type »: « email », « value »: « Serviceguide@saint-pauldevence.com »}]
A Saint-Paul de Vence, l’histoire se lit à même les pierres. Suivez notre guide pour une immersion totale dans les différentes époques qui ont façonné le village. A l’occasion des JEP, la visite sera…
© Roland Michaud
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