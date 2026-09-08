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Visite guidée au château de Léhélec, Château de Léhélec, Béganne

samedi 19 septembre 2026 · Château de Léhélec · Béganne

Visite guidée au château de Léhélec, Château de Léhélec, Béganne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Léhélec
Adresse
Route de Redon à Muzillac,56350, Béganne
Ville
56350 Béganne
Département
Morbihan
Tarif
5 € / adulte

Visite guidée au château de Léhélec 19 et 20 septembre Château de Léhélec Morbihan

5 € / adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Nous sommes ravis de vous accueillir au château de Léhélec pour les journées européennes du patrimoine.
Nous proposons une visite guidée du château et de ses dépendances.

Château de Léhélec Route de Redon à Muzillac,56350, Béganne Béganne 56350 Morbihan Bretagne https://www.lehelec.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091022 Entouré de bois et de verdure, le château de Léhélec, de style Louis XIII, offre, au sud, une belle perspective surplombant ses trois cours bordées d’importantes dépendances des XVIe et XVIIIe siècles.
Nous sommes ravis de vous accueillir pour les journées européennes du patrimoine.

©lehelec

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