Visite guidée au château de Malvirade, Château de malvirade, Grézet-Cavagnan

Informations pratiques

Visite guidée au château de Malvirade 19 et 20 septembre Château de malvirade Lot-et-Garonne

Tarif : 10€/adulte et 5€/ enfants à partir de 10 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette bâtisse datant de la fin du XVe siècle témoigne des débuts de la Renaissance française.

Découvrez son histoire et son architecture lors d’une visite commentée d’1h30 par le propriétaire.

Château de malvirade Malvirade, 47250 Grézet-Cavagnan Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 20 61 31 Sur ordre d’Aliénor d’Aquitaine à la fin du XIIe siècle, alors qu’elle est l’épouse du Roi d’Angleterre, cette bâtisse devient la propriété des Albrets à partir de 1453. À la fin du XVe siècle, elle fut transformée par ses nouveaux propriétaires selon les goûts qui arrivaient d’Italie et de la Renaissance. Le château de Malvirade est aujourd’hui un merveilleux témoin de cette première renaissance française : escalier, façade, cheminée, peinture polychrome…

Bâtisse datant de la fin du XVème siècle, témoin de cette première renaissance française.

©OTCLG