Visite guidée au cloître de Cadouin, Cloître de Cadouin, Le Buisson-de-Cadouin

Informations pratiques

Visite guidée au cloître de Cadouin 19 et 20 septembre Cloître de Cadouin Dordogne

Tarif adulte : 3,75€. Tarif enfant : 2.50€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dans le cadre enchanteur du cloître, participez à une visite accompagnée.

Durée : 45 minutes.

Cloître de Cadouin Place de l’Abbaye, 24480 Le Buisson-de-Cadouin, France Le Buisson-de-Cadouin 24480 Cadouin Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553633628 https://cloitre-cadouin.fr Pour comprendre l’histoire du Cloître de Cadouin, il faut revenir à ses origines monastiques. Située entre Sarlat-la-Canéda et Bergerac, l’abbaye de Cadouin fait partie de ces lieux qui traversent le temps sans rien perdre de leur aura. Classé monument historique et intégré au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le site accueillait autrefois moines, pèlerins et voyageurs en quête de spiritualité sur la voie de Saint-Jacques-de-Compostelle. Fondée en 1115, Cadouin devient la onzième abbaye rattachée à l’ordre cistercien, connu pour son engagement envers la Règle de saint Benoît : une vie faite de pauvreté, d’austérité et de silence. Parkings gratuits à l’entrée et la sortie du village.

Dans le cadre enchanteur du cloître,venez participer à une visite accompagné. Durée 45min.

@Déclic & Décolle®