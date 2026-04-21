Balades Cultures et Nature Cadouin: quand les moines observent les insectes Sous la halle Le Buisson-de-Cadouin

Le Buisson-de-Cadouin

Balades Cultures et Nature Cadouin: quand les moines observent les insectes

Sous la halle Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Au cœur des bois, avec la participation exceptionnelle d’une photographe naturaliste, venez (re) découvrir l’histoire de l’abbaye cistercienne de Cadouin et la vie quotidienne de ses moines lors d’une balade menée par deux guides professionnelles.

Vous apprendrez les techniques de la photo macro in situ, une expérience inédite de 5km, avec anecdotes historiques et photographies sur le vif ! Initiation photo macro incluse. .

Sous la halle Place de l’abbaye Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 35 58 71 reservation.bcn24@gmail.com

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English : Balades Cultures et Nature Cadouin: quand les moines observent les insectes

L’événement Balades Cultures et Nature Cadouin: quand les moines observent les insectes Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-04-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides