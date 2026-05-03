Arcades Musiques | Récital du quatuor vocal SAMAN avenue d’Aquitaine Le Buisson-de-Cadouin

Le Buisson-de-Cadouin

Arcades Musiques | Récital du quatuor vocal SAMAN

avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27 18:45:00

Date(s) :

2026-09-27

L’association Arcades Musiques vous propose tout au long de l’année des concerts de musique classique. Au programme aujourd’hui récital du quatuor vocal SAMAN. .

avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 86 22

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English : Arcades Musiques | Récital du quatuor vocal SAMAN

L’événement Arcades Musiques | Récital du quatuor vocal SAMAN Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides