Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Arcades Musiques | Récital du quatuor vocal SAMAN avenue d’Aquitaine Le Buisson-de-Cadouin

Arcades Musiques | Récital du quatuor vocal SAMAN avenue d’Aquitaine Le Buisson-de-Cadouin

Arcades Musiques | Récital du quatuor vocal SAMAN avenue d’Aquitaine Le Buisson-de-Cadouin dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : avenue d'Aquitaine

Adresse : Pôle d'animation culturelle

Ville : 24480 Le Buisson-de-Cadouin

Département : Dordogne

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 15 15 18 Tarif de base plein tarif

Le Buisson-de-Cadouin

Arcades Musiques | Récital du quatuor vocal SAMAN

avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27 18:45:00

Date(s) :
2026-09-27

L’association Arcades Musiques vous propose tout au long de l’année des concerts de musique classique. Au programme aujourd’hui récital du quatuor vocal SAMAN.   .

avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 86 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Arcades Musiques | Récital du quatuor vocal SAMAN

L’événement Arcades Musiques | Récital du quatuor vocal SAMAN Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-05-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Le Buisson-de-Cadouin (Dordogne)