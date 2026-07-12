UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bias

Visite guidée au Domaine de Senelles Domaine de Senelles Bias

vendredi 21 août 2026 · Domaine de Senelles · Bias

Visite guidée au Domaine de Senelles Domaine de Senelles Bias

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Domaine de Senelles
Adresse
14 Rue Clémentine Steef
Ville
47300 Bias
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Bias

Visite guidée au Domaine de Senelles

Domaine de Senelles 14 Rue Clémentine Steef Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 11:15:00

Date(s) :
2026-08-21

Surnommé « le château aux assiettes », le Domaine de Senelles est un monument atypique au cœur du Lot-et-Garonne. Laissé à l’abandon pendant des décennies, le domaine a bénéficié d’importants travaux de restauration et de reconstitution en 2024 et 2025. Venez découvrir l’histoire de ce domaine insolite au travers de nos visites guidées !
Billets en vente à l’Office de Tourisme Vallée du Lot-et-Garonne.   .

Domaine de Senelles 14 Rue Clémentine Steef Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01  culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée au Domaine de Senelles

L’événement Visite guidée au Domaine de Senelles Bias a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée du Lot et Garonne

À voir aussi à Bias (Lot-et-Garonne)