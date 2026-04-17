Perpignan

VISITE GUIDÉE AU PLUS PRÈS DES VOLETS D’ORGUE

21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 11:15:00

fin : 2026-05-02 12:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Accompagné d’une guide, le public découvre les panneaux peints des volets d’orgue, leur technique de la détrempe, la richesse de leur iconographie et l’art du retable….

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21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

Accompanied by a guide, the public discovers the painted panels of the organ shutters, their tempera technique, the richness of their iconography and the art of the altarpiece….

L’événement VISITE GUIDÉE AU PLUS PRÈS DES VOLETS D’ORGUE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT66