Visite guidée autour du street art à Laon (quartier Montreuil) Laon
samedi 3 octobre 2026 · Laon
Informations pratiques
Laon
Visite guidée autour du street art à Laon (quartier Montreuil)
Place Jacques de Troyes Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03 16:00:00
Date(s) :
2026-10-03
L’art urbain se dévoile à Laon !
Depuis plusieurs années, le Festival international des arts urbains transforme la ville de Laon en une galerie à ciel ouvert, où les murs parlent et les couleurs s’expriment.
Ce circuit vous emmènera du quartier de Montreuil au boulevard Brossolette en quête des nombreuses fresques murales qui s’y trouvent, mais aussi des traces plus ténues laissées par les artistes…
Ouvrez l’œil, vous allez être surpris et émerveillés !
>> RV devant la médiathèque de Montreuil à 14h30
>> durée 1h30
>> réservation obligatoire
>> visite limitée à 25 personnes par session
>> distance 1.5 km de marche en déambulation .
Place Jacques de Troyes Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com
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English :
Urban art unveiled in Laon!
L’événement Visite guidée autour du street art à Laon (quartier Montreuil) Laon a été mis à jour le 2026-02-04 par OT du Pays de Laon
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