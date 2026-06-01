Visite guidée avec une guide costumée: traboulez dans les pentes de la Croix Rousse et découvrez l’histoire de la soie et des canuts, Le Gros Caillou, Croix Rousse, Lyon

Visite guidée avec une guide costumée: traboulez dans les pentes de la Croix Rousse et découvrez l’histoire de la soie et des canuts Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h30 Le Gros Caillou, Croix Rousse Métropole de Lyon

Limité à 25 personnes, gratuit pour les enfants de 0-14 ans, Tarif préférentiel avec le code JEP30XR (soit 15,4€ après l’utilisation du code), réservation obligatoire dès le 1er septembre sur le site www.racontemoilyon.fr / Onglet « visite guidée »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:10:00+02:00

Fin XIXème,

Jeanne Bergeron, issue d’une famille de négociant, se remémore les changements majeurs qui ont façonné les pentes de la Croix-Rousse. Suivez-la, empruntez quelques traboules et admirez les vestiges de couvents tout en redécouvrant des lieux mythiques ! Le percement de la ficelle, les premières émeutes sociales, le travail de la soie ou l’habitat des canuts elle vous racontera la petite et la grande histoire de « la colline qui travaille ».

Le Gros Caillou, Croix Rousse Gros Caillou 69004 Lyon Lyon 69004 Lyon 4e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le Gros caillou est situé en haut de la colline de la Croix Rousse sur le plateau de la Croix Rousse. Métro C, arrêt « Croix Rousse »

Fin XIXème,

©Patrick Bafon Photography