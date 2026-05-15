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Visite guidée: Balade au crépuscule Jardin botanique Bayonne

Visite guidée: Balade au crépuscule Jardin botanique Bayonne

Visite guidée: Balade au crépuscule Jardin botanique Bayonne mercredi 26 août 2026.

Lieu : Jardin botanique

Adresse : Allées des tarrides

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Bayonne

Visite guidée: Balade au crépuscule

Jardin botanique Allées des tarrides Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:30:00
fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :
2026-08-26

À la tombée du jour, les portes du jardin botanique s’ouvrent pour vous. Dans ce petit coin de paradis, au cœur des remparts, commence une balade entre chien et loup. Lanternes à la main, vous parcourez le cœur de Bayonne, depuis les fortifications jusqu’aux bords de Nive sur le thème de la lumière et de la nuit en ville.
Durée 1h30
Sur inscription.   .

Jardin botanique Allées des tarrides Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Visite guidée: Balade au crépuscule

L’événement Visite guidée: Balade au crépuscule Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne

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