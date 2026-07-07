Visite Guidée Balade Crépusculaire dans la Vallée de Douvenant Parking en bas du Chemin des Courses Saint-Brieuc

samedi 11 juillet 2026 · Parking en bas du Chemin des Courses · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Visite Guidée Balade Crépusculaire dans la Vallée de Douvenant

Parking en bas du Chemin des Courses Chemin des Courses Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-25

Laissez-vous porter à la nuit tombée par cette balade sensitive dans l’une des trois vallées qui bordent la cité briochine. Entre histoire patrimoniale, projet d’aménagement paysager, cours d’eau, faune et, si la météo le permet, ciel étoilé.

En compagnie de David Etienne, du service Bassin versant de Saint-Brieuc Armor Agglomération, Alain Legué astronome et Guide briochin bénévole et l’Association Harel de La Noë.

Prévoir des chaussures confortables adaptées à la balade en milieu naturel humide (chaussures de randonnées ou bottes), vêtements couvrant bras et jambes, lampe frontale ou lampe de poche.

Tout public. Sur inscription auprès des Archives Municipales. .

Parking en bas du Chemin des Courses Chemin des Courses Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22

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English :

L’événement Visite Guidée Balade Crépusculaire dans la Vallée de Douvenant Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme