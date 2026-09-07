Visite guidée : balade « histoire du château », Château de Flamanville, Flamanville
samedi 19 septembre 2026 · Château de Flamanville · Flamanville
Informations pratiques
Visite guidée : balade « histoire du château » 19 et 20 septembre Château de Flamanville Manche
Durée 45 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00
Découvrez l’histoire du château de Flamanville à travers une balade commentée dans le parc : les grandes étapes de sa construction, ses usages successifs et les anecdotes qui ont marqué son passé.
Château de Flamanville Rue du Chateau, 50340 Flamanville, France Flamanville 50340 Manche Normandie 0233876666 https://www.flamanville.fr/ova_sev/chateau-de-flamanville/
Découvrez l’histoire du château de Flamanville à travers une balade commentée dans le parc : les grandes étapes de sa construction, ses usages successifs et les anecdotes qui ont marqué son passé.
©Commune de Flamanville
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