Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne
Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne jeudi 30 juillet 2026.
Bayonne
Visite guidée Bayonne en 60 minutes
Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Vous visitez Bayonne pour la première fois ?
Au cours de cette balade, depuis les fortifications jusqu’aux quais de la Nive, en passant au pied de la cathédrale, laissez-vous conter l’histoire de la ville ; 60 minutes d’évasion pour découvrir des lieux emblématiques.
Inscription obligatoire sur www.visitbayonne.com .
Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Visite guidée Bayonne en 60 minutes
L’événement Visite guidée Bayonne en 60 minutes Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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