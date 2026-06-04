Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée Biarritz, la festive Les Années Folles et l’Art Déco Office de Tourisme Biarritz

Visite guidée Biarritz, la festive Les Années Folles et l’Art Déco Office de Tourisme Biarritz

Visite guidée Biarritz, la festive Les Années Folles et l’Art Déco Office de Tourisme Biarritz jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 1 Square d'Ixelles

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Biarritz

Visite guidée Biarritz, la festive Les Années Folles et l’Art Déco

Office de Tourisme 1 Square d’Ixelles Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Visite guidée Biarritz, la festive Les Années Folles et l’Art Déco

Après le Second Empire, ce sont les Années Folles qui ont donné à Biarritz une notoriété internationale. Retrouvez l’ambiance festive d’après-guerre au travers des artistes et personnalités qui ont marqué Biarritz de leur passage Coco Chanel, Jean Cocteau, Stravinsky, Charlie Chaplin, Sacha Guitry et bien d’autres… Cette rétrospective permettra une découverte de l’architecture emblématique de l’époque l’Art Déco.

Balade pédestre d’environ 1,5 km.

Point de rendez-vous et de départ Office de Tourisme, 1 Square d’Ixelles.

Arrivée à la Villa Belza, place Balea.   .

Office de Tourisme 1 Square d’Ixelles Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Biarritz, la festive Les Années Folles et l’Art Déco

L’événement Visite guidée Biarritz, la festive Les Années Folles et l’Art Déco Biarritz a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Biarritz

À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)