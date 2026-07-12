Visite guidée Biarritz, la festive Les Années Folles et l’Art Déco Office de Tourisme Biarritz
jeudi 3 septembre 2026 · Office de Tourisme · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Visite guidée Biarritz, la festive Les Années Folles et l’Art Déco
Office de Tourisme 1 Square d’Ixelles Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 10:00:00
fin : 2026-09-03 12:00:00
Date(s) :
2026-09-03
Visite guidée Biarritz, la festive Les Années Folles et l’Art Déco
Après le Second Empire, ce sont les Années Folles qui ont donné à Biarritz une notoriété internationale. Retrouvez l’ambiance festive d’après-guerre au travers des artistes et personnalités qui ont marqué Biarritz de leur passage Coco Chanel, Jean Cocteau, Stravinsky, Charlie Chaplin, Sacha Guitry et bien d’autres… Cette rétrospective permettra une découverte de l’architecture emblématique de l’époque l’Art Déco.
Balade pédestre d’environ 1,5 km.
Point de rendez-vous et de départ Office de Tourisme, 1 Square d’Ixelles.
Arrivée à la Villa Belza, place Balea. .
Office de Tourisme 1 Square d’Ixelles Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Visite guidée Biarritz, la festive Les Années Folles et l’Art Déco
L’événement Visite guidée Biarritz, la festive Les Années Folles et l’Art Déco Biarritz a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Biarritz
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