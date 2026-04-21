Visite Guidée Bilingue Découvrir le Breton Ecomusée Ker Dreger Plouigneau
Visite Guidée Bilingue Découvrir le Breton Ecomusée Ker Dreger Plouigneau mardi 21 avril 2026.
Plouigneau
Visite Guidée Bilingue Découvrir le Breton
Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 16:00:00
fin : 2026-04-21 18:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Découvrez le breton de manière ludique autour de l’écomusée Ker Dreger, en compagnie de Jakez Polard, bretonnant de naissance. Au menu ? Expressions léonardes et trégorroises, vocabulaire de la ferme… Et bien sûr, des anecdotes croustillantes et des explications historiques pour connaître le musée mieux que sa poche ! .
Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
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English : Visite Guidée Bilingue Découvrir le Breton
L’événement Visite Guidée Bilingue Découvrir le Breton Plouigneau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BAIE DE MORLAIX
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