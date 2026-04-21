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Visite Guidée Bilingue Découvrir le Breton Ecomusée Ker Dreger Plouigneau

Visite Guidée Bilingue Découvrir le Breton Ecomusée Ker Dreger Plouigneau mardi 21 avril 2026.

Lieu : Ecomusée Ker Dreger

Adresse : 4 Rue du 9 Août

Ville : 29610 Plouigneau

Département : Finistère

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Plouigneau

Visite Guidée Bilingue Découvrir le Breton

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 16:00:00
fin : 2026-04-21 18:00:00

Date(s) :
2026-04-21

Découvrez le breton de manière ludique autour de l’écomusée Ker Dreger, en compagnie de Jakez Polard, bretonnant de naissance. Au menu ? Expressions léonardes et trégorroises, vocabulaire de la ferme… Et bien sûr, des anecdotes croustillantes et des explications historiques pour connaître le musée mieux que sa poche !   .

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

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English : Visite Guidée Bilingue Découvrir le Breton

L’événement Visite Guidée Bilingue Découvrir le Breton Plouigneau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BAIE DE MORLAIX

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