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Visite guidée : brise d’histoire, Dieppe et les vents, Dieppe Normandie tourisme, Dieppe

dimanche 20 septembre 2026 · Dieppe Normandie tourisme · Dieppe

Visite guidée : brise d’histoire, Dieppe et les vents, Dieppe Normandie tourisme, Dieppe

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Dieppe Normandie tourisme
Adresse
Pont Jehan Ango, 76200 Dieppe
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h, RDV office de tourisme.

Visite guidée : brise d’histoire, Dieppe et les vents Dimanche 20 septembre, 15h30 Dieppe Normandie tourisme Seine-Maritime

Durée 1h, RDV office de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Rendez-vous : devant l’Office de tourisme.
Vent d’ssus, vent d’dans… une expression polletaise pour signifier que l’on n’avance pas, devenue dicton pour signaler que l’on commence à perdre le fil de ses pensées après avoir un peu trop bu. Les vents qui gonflent les voiles et font tourner les ailes des moulins se transforment en tempêtes hivernales ; ils transportent dans tous les quartiers de la ville les effluves des activités industrielles… Les Dieppois domptent et subissent les vents depuis leur installation à l’embouchure de l’Arques.

Dieppe Normandie tourisme Pont Jehan Ango, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie
Rendez-vous : devant l’Office de tourisme.

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