Visite guidée : brise d’histoire, Dieppe et les vents, Dieppe Normandie tourisme, Dieppe
dimanche 20 septembre 2026 · Dieppe Normandie tourisme · Dieppe
Informations pratiques
Visite guidée : brise d’histoire, Dieppe et les vents Dimanche 20 septembre, 15h30 Dieppe Normandie tourisme Seine-Maritime
Durée 1h, RDV office de tourisme.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Rendez-vous : devant l’Office de tourisme.
Vent d’ssus, vent d’dans… une expression polletaise pour signifier que l’on n’avance pas, devenue dicton pour signaler que l’on commence à perdre le fil de ses pensées après avoir un peu trop bu. Les vents qui gonflent les voiles et font tourner les ailes des moulins se transforment en tempêtes hivernales ; ils transportent dans tous les quartiers de la ville les effluves des activités industrielles… Les Dieppois domptent et subissent les vents depuis leur installation à l’embouchure de l’Arques.
Dieppe Normandie tourisme Pont Jehan Ango, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie
Rendez-vous : devant l’Office de tourisme.
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