Visite guidée : Cabourg à la Belle Époque, Office de tourisme, Cabourg

Informations pratiques

Visite guidée : Cabourg à la Belle Époque Samedi 19 septembre, 10h30 Office de tourisme Calvados

Durée 1h30, 30 pers. max., RDV office de tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Belle Époque, villas et naissance des infrastructures touristiques de Cabourg : la partie Est de la station n’aura plus de secrets pour vous ! Vous découvrirez aussi les personnalités qui ont contribué à la renommée de la ville.

Inscription sur notre billetterie en ligne ou à l’office de tourisme. Visite accessible pour les enfants à partir de 10 ans.

Office de tourisme Avenue de la Mer, 14390 Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie 02 31 06 20 00 http://www.cabourg.fr [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.cabourg.fr »}]

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© Camille Plichard