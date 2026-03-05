Caux

VISITE GUIDÉE CAUX

Place de la République Caux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-03-05 2026-07-16

Le village médiéval aux ruelles en lacis abrite une église romane avec son clocher-porche du XIVe d’où vous découvrirez la coulée basaltique et la mosaïque des vignes. Une remarquable fenêtre de style Manuélin du XVe s, sera le point d’orgue de la visite.

Le village médiéval déroule sa circulade du Xe s. autour de son église, édifice roman de style lombard du XIIe s. qui impressionne par la majesté de son clocher-porche du XIVe s. Depuis ce belvédère, vous découvrirez la coulée basaltique du volcan des Baumes. Lors de la visite guidée, le guide- conférencier vous fera remarquer un détail exceptionnel, celui d’une fenêtre de style Manuélin du XVe s, le seul exemple de ce style dans le Midi de la France.

– Rendez-vous devant mairie

– Départ de visite 14h30

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

#VISITESIGNATURE .

Place de la République Caux 34720 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40 patrimoine@capdagde.com

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English : VISITE GUIDÉE CAUX

This medieval village with its winding streets is home to a Romanesque church with a 14th-century bell tower-porch, from which you can admire the basalt flow and the mosaic of vineyards. A remarkable 15th-century Manuela-style window is the highlight of your visit.

L’événement VISITE GUIDÉE CAUX Caux a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34