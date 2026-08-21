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Visite guidée, Centre Hospitalier Guillaume Regnier, Rennes

dimanche 20 septembre 2026 · Centre Hospitalier Guillaume Regnier · Rennes

Visite guidée, Centre Hospitalier Guillaume Regnier, Rennes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre Hospitalier Guillaume Regnier
Adresse
108, avenue du général Leclerc,35000,Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Deux visites guidées sont programmées à 13h et 14h. Durée approximative de la visite : 1h45 30 personnes par visite

Visite guidée Dimanche 20 septembre, 13h00 Centre Hospitalier Guillaume Regnier Ille-et-Vilaine

Deux visites guidées sont programmées à 13h et 14h.
Durée approximative de la visite : 1h45
30 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Centre Hospitalier Guillaume Régnier.
Un endroit qui allie histoire, innovation et humanité, et portez un regard nouveau sur la psychiatrie : ici, on soigne l’esprit avec cœur.
Visites guidées – 2 départs, à 13h et 14h.
Visites libres, de 13h à 17h.

Centre Hospitalier Guillaume Regnier 108, avenue du général Leclerc,35000,Rennes Rennes 35700 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 33 39 00 http://www.ch-guillaumeregnier.fr
Découvrez le Centre Hospitalier Guillaume Régnier

© Illustration : Jean Leblanc

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