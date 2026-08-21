Visite guidée, Centre Hospitalier Guillaume Regnier, Rennes

Informations pratiques

Visite guidée Dimanche 20 septembre, 13h00 Centre Hospitalier Guillaume Regnier Ille-et-Vilaine

Deux visites guidées sont programmées à 13h et 14h.

Durée approximative de la visite : 1h45

30 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Centre Hospitalier Guillaume Régnier.

Un endroit qui allie histoire, innovation et humanité, et portez un regard nouveau sur la psychiatrie : ici, on soigne l’esprit avec cœur.

Visites guidées – 2 départs, à 13h et 14h.

Visites libres, de 13h à 17h.

Centre Hospitalier Guillaume Regnier 108, avenue du général Leclerc,35000,Rennes Rennes 35700 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 33 39 00 http://www.ch-guillaumeregnier.fr

Découvrez le Centre Hospitalier Guillaume Régnier

© Illustration : Jean Leblanc