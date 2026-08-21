Visite guidée, Centre Hospitalier Guillaume Regnier, Rennes
dimanche 20 septembre 2026 · Centre Hospitalier Guillaume Regnier · Rennes
Informations pratiques
Visite guidée Dimanche 20 septembre, 13h00 Centre Hospitalier Guillaume Regnier Ille-et-Vilaine
Deux visites guidées sont programmées à 13h et 14h.
Durée approximative de la visite : 1h45
30 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Centre Hospitalier Guillaume Régnier.
Un endroit qui allie histoire, innovation et humanité, et portez un regard nouveau sur la psychiatrie : ici, on soigne l’esprit avec cœur.
Visites guidées – 2 départs, à 13h et 14h.
Visites libres, de 13h à 17h.
Centre Hospitalier Guillaume Regnier 108, avenue du général Leclerc,35000,Rennes Rennes 35700 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 33 39 00 http://www.ch-guillaumeregnier.fr
Découvrez le Centre Hospitalier Guillaume Régnier
© Illustration : Jean Leblanc
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