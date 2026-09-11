Visite guidée « Champollion pas à pas », Musée Champollion – Les Écritures du Monde, Figeac

Informations pratiques

Visite guidée « Champollion pas à pas » 19 et 20 septembre Musée Champollion – Les Écritures du Monde Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Partez sur les traces de Jean-François Champollion à travers les lieux où il a vécu, étudié et forgé sa passion pour les civilisations anciennes. Cette visite guidée vous invite à découvrir Figeac sous l’angle de son plus illustre enfant, célèbre pour avoir déchiffré les hiéroglyphes égyptiens, et à mieux comprendre les liens qui unissent la ville à son parcours exceptionnel.

Musée Champollion – Les Écritures du Monde Place Champollion, 46100 Figeac, France Figeac 46100 Lot Occitanie 0565503108 http://www.musee-champollion.fr Né à Figeac en 1790, Jean-François Champollion déduit les principes de l’écriture égyptienne antique à partir de la pierre de Rosette, en 1821. Autoroute : A20 sortie 56 Train : Ligne Paris – Brive – Figeac (direction Rodez) ; Ligne Toulouse – Figeac (ou Toulouse – Aurillac, arrêt Figeac) Avion : Paris – Toulouse ; Paris – Rodez ; Paris – Brive ; Paris – Aurillac

Explorez Figeac sur les lieux de vie et de travail du célèbre déchiffreur des hiéroglyphes.

© Gilles Tordjeman-Ville de Figeac