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Festival Re-naissance à Figeac conférence historiographique Figeac

samedi 12 septembre 2026 · Figeac

Festival Re-naissance à Figeac conférence historiographique Figeac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
5 Rue de Crussol
Ville
46100 Figeac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Figeac

Festival Re-naissance à Figeac conférence historiographique

5 Rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Le festival Re-Naissance, durant un mois, célèbre le patrimoine, l'histoire et l'esprit de la Renaissance à travers une programmation pluridisciplinaire

Le festival Re-Naissance, durant un mois, célèbre le patrimoine, l'histoire et l'esprit de la Renaissance à travers une programmation pluridisciplinaire. Conférences, spectacles, concerts, projections, ateliers, expositions, visites, animations, marchés et découvertes invitent le public à explorer…

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5 Rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49  re-naissance@larrosoir.org

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English :

The Re-Naissance Festival, which runs for one month, celebrates the heritage, history, and spirit of the Renaissance through a multidisciplinary program

L’événement Festival Re-naissance à Figeac conférence historiographique Figeac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Figeac

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