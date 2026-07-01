Visite guidée Chariez Maison forte au dessus du village Chariez
lundi 13 juillet 2026 · Maison forte au dessus du village · Chariez
Informations pratiques
Chariez
Visite guidée Chariez
Maison forte au dessus du village 4 Rue d’Andelarre Chariez Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Visite guidée Chariez, cité de caractère ! Découvrez le petit village de Chariez, cité de caractère, et ses maisons particulières, à travers une visite commentée et guidée par Annick. .
Maison forte au dessus du village 4 Rue d’Andelarre Chariez 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Chariez
L’événement Visite guidée Chariez Chariez a été mis à jour le 2026-07-03 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
À voir aussi à Chariez (Haute-Saône)
- Spectacle Pinceaux, stylos, photos Parking de l’église Chariez 25 juillet 2026