Visite guidée Chariez Maison forte au dessus du village Chariez

Informations pratiques

Chariez

Visite guidée Chariez

Maison forte au dessus du village 4 Rue d’Andelarre Chariez Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Visite guidée Chariez, cité de caractère ! Découvrez le petit village de Chariez, cité de caractère, et ses maisons particulières, à travers une visite commentée et guidée par Annick. .

Maison forte au dessus du village 4 Rue d’Andelarre Chariez 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

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English : Visite guidée Chariez

L’événement Visite guidée Chariez Chariez a été mis à jour le 2026-07-03 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL