Visite guidée ́ chez le docteur Gachet, Maison du docteur Gachet et son jardin, Auvers-sur-Oise

Visite guidée ́ chez le docteur Gachet 28 juin – 30 août, les dimanches Maison du docteur Gachet et son jardin Val-d’Oise

8€ par personne pour la visite guidée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T11:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T11:00:00+02:00 – 2026-08-30T12:00:00+02:00

Tous les dimanches à 11h, partez à la découverte du jardin de la Maison du docteur Gachet.

Explorez les terrasses, découvrez les plantes et leurs vertus, et plongez dans l’univers de Vincent van Gogh lorsqu’il peignait ses tableaux à Auvers-sur-Oise.

Maison du docteur Gachet et son jardin 78 rue Gachet, 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 0130368127 http://www.valdoise.fr https://www.facebook.com/MaisonDuDocteurGachet/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-valdoise.oxygeno.fr/?categorie=GACVISIT »}] La Maison du docteur Gachet : au cœur de l’impressionnisme.

Avant de franchir le seuil de la maison, découvrez le jardin et sa vue imprenable sur la vallée de l’Oise, véritable écrin de nature fleuri qui a inspiré nombre d’artistes dont Vincent van Gogh. Entrez ensuite dans l’intimité du foyer de la famille Gachet et les décors qui ont inspiré Van Gogh. Laissez-vous transporter en 1890 dans la salle à manger, la cuisine ou le salon dans lequel Vincent a réalisé le portrait de Marguerite Gachet au piano. Chaque recoin de la maison a une histoire à vous raconter ! La nouvelle scénographie a été créée en 2023 à partir des descriptions données par le petit neveu du médecin et d’une aquarelle du salon datée de 1903 de l’artiste Léopold Robin. À l’étage, laissez-vous surprendre par les œuvres originales du docteur Gachet, également artiste peintre et graveur. Par la route : Porte Maillot ou Porte de Clignancourt, suivre A86, puis autoroute A15 direction Cergy-Pontoise, A115 direction Amiens-Beauvais, sortie Méry-sur-Oise puis direction Auvers-sur-Oise Par le train, deux possibilités en partance de la Gare du Nord : – pour Pontoise puis ligne H direction Creil, arrêt Chaponval – pour Valmondois puis ligne H direction Pontoise, arrêt Chaponval

La visite guidée ́ vous dévoilera les vertus des plantes du jardin du docteur Gachet mais aussi leurs liens avec ce lieu unique. jardin impressionnisme

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