Visite guidée Colmar, l’âme de Noël Colmar
lundi 23 novembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Visite guidée Colmar, l’âme de Noël
Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-23 10:30:00
fin : 2026-12-26 12:00:00
Date(s) :
2026-11-23 2026-11-24 2026-12-26 2026-12-28
Le monde merveilleux de Noël à Colmar !
Visite uniquement en français
De jour, laissez vous guider dans le centre historique de Colmar…
Les ruelles pavées, bordées de maisons à colombages hautes en couleurs, sont égayées par un décor hivernal époustouflant.
Parée, la vieille ville devient un écrin de rêve pour une visite rythmée par les traditions et coutumes de Noël en Alsace.
Visite assurée en français places limitées. .
Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
The wonderful world of Christmas in Colmar!
Visit only in French
L’événement Visite guidée Colmar, l’âme de Noël Colmar a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar
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