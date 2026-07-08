Informations pratiques

Colmar

Visite guidée Colmar, l’âme de Noël

Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-23 10:30:00

fin : 2026-12-26 12:00:00

Date(s) :

2026-11-23 2026-11-24 2026-12-26 2026-12-28

Le monde merveilleux de Noël à Colmar !

Visite uniquement en français

De jour, laissez vous guider dans le centre historique de Colmar…

Les ruelles pavées, bordées de maisons à colombages hautes en couleurs, sont égayées par un décor hivernal époustouflant.

Parée, la vieille ville devient un écrin de rêve pour une visite rythmée par les traditions et coutumes de Noël en Alsace.

Visite assurée en français places limitées. .

Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

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English :

The wonderful world of Christmas in Colmar!

Visit only in French

L’événement Visite guidée Colmar, l’âme de Noël Colmar a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Colmar