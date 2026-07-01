Visite guidée Colombier Cimetière de Colombier Colombier
samedi 11 juillet 2026 · Cimetière de Colombier · Colombier
Informations pratiques
Colombier
Visite guidée Colombier
Cimetière de Colombier 2 Rue du Cimetière Colombier Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-08
Visite guidée de Colombier lecture d’un village pour comprendre l’espace rural. Visite commentée et patrimoniale présentée par Jean Jacques, comprenant une déambulation dans les rues du village. .
Cimetière de Colombier 2 Rue du Cimetière Colombier 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English : Visite guidée Colombier
L’événement Visite guidée Colombier Colombier a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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