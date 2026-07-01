Visite guidée Colombier Cimetière de Colombier Colombier

Informations pratiques

Colombier

Visite guidée Colombier

Cimetière de Colombier 2 Rue du Cimetière Colombier Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-08

Visite guidée de Colombier lecture d’un village pour comprendre l’espace rural. Visite commentée et patrimoniale présentée par Jean Jacques, comprenant une déambulation dans les rues du village. .

Cimetière de Colombier 2 Rue du Cimetière Colombier 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

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English : Visite guidée Colombier

L’événement Visite guidée Colombier Colombier a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL