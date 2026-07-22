Visite guidée Corrida RDV Entrée principale des arènes Dax
mercredi 26 août 2026 · RDV Entrée principale des arènes · Dax
Informations pratiques
Dax
Visite guidée Corrida
RDV Entrée principale des arènes Parc Théodore Denis Dax Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Présentation aux arènes de la corrida espagnole et discussion à la Peña Alegria (club taurin), autour d’un apéritif tapas… Convivialité assurée ! Démonstration avec un careton (charriot) en guise de taureau…
Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack. Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€. .
RDV Entrée principale des arènes Parc Théodore Denis Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Visite guidée Corrida
L’événement Visite guidée Corrida Dax a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Grand Dax
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