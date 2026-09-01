Visite guidée couplée de l’exposition Rome, du mythe au virtuel puis du plan de Rome | Journées du Patrimoine Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux

Informations pratiques

Vieux

Visite guidée couplée de l’exposition Rome, du mythe au virtuel puis du plan de Rome | Journées du Patrimoine

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les visiteurs sont invités à suivre une visite commentée de l’exposition Rome, du mythe au virtuel au musée de Vieux-la-Romaine puis ils poursuivront la visite en se rendant à l’Université de Caen…

Les visiteurs sont invités à suivre une visite commentée de l’exposition Rome, du mythe au virtuel au musée de Vieux-la-Romaine puis ils poursuivront la visite en se rendant à l’Université de Caen pour découvrir le Plan de Rome.

Un voyage commenté dans la Rome au IVème siècle après J.C. grâce à l’outil de réalité virtuelle du plan de Rome.

Trajet à prévoir après la visite de l’exposition au musée pour se rendre à l’université de Caen. Gratuité au musée, au Plan de Rome uniquement par chèque ou par CB 6€ par adulte et par enfant Durée 3h, dès 10 ans, 6€. .

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20

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English : Visite guidée couplée de l’exposition Rome, du mythe au virtuel puis du plan de Rome | Journées du Patrimoine

Visitors are invited to take a guided tour of the exhibition “Rome: From Myth to the Virtual World” at the Vieux-la-Romaine Museum, after which they will continue their visit by heading to the University of Caen…

L’événement Visite guidée couplée de l’exposition Rome, du mythe au virtuel puis du plan de Rome | Journées du Patrimoine Vieux a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer