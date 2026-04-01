VISITE GUIDÉE DALI EN DIALOGUE AVEC LE MUSÉE Perpignan
VISITE GUIDÉE DALI EN DIALOGUE AVEC LE MUSÉE Perpignan dimanche 26 avril 2026.
Perpignan
VISITE GUIDÉE DALI EN DIALOGUE AVEC LE MUSÉE
21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 4 – 4 – 4
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 16:15:00
Date(s) :
2026-04-26
Pour l’arrivée de la toile de Dalí Hallucination partielle. Six images de Lénine sur un piano prêtée par le Centre Pompidou, des visites guidées replacent le tableau dans le parcours moderne et contemporain et dans l’histoire des collections.
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21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
To coincide with the arrival of Dalí?s painting Partial Hallucination. Six images of Lenin on a piano, on loan from the Centre Pompidou, guided tours place the painting in the modern and contemporary context, and in the history of the collections.
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L’événement VISITE GUIDÉE DALI EN DIALOGUE AVEC LE MUSÉE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT66
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