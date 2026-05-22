VISITE GUIDÉE DANS LES PAS DU CADET LOUIS DE CHAUNAC CITÉ DE SORÈZE Sorèze

Sorèze

VISITE GUIDÉE DANS LES PAS DU CADET LOUIS DE CHAUNAC

CITÉ DE SORÈZE 1 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:30:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Plongez dans la vie quotidienne d’un élève de l’École royale militaire de Sorèze !

Visite guidée de l’Abbaye-école au 18e siècle Dans les pas du cadet Louis de Chaunac

Plongez dans la vie quotidienne d’un cadet du roi au XVIIIe siècle !

Jeune noble et véritable élève à Sorèze dès 1779, Louis de Chaunac Lanzac, ancêtre de Dom Robert, vous guide à travers l’exposition Garde à vous .

Suivez son parcours pour découvrir la formation rigoureuse et innovante de l’École royale militaire de Sorèze. 11 .

CITÉ DE SORÈZE 1 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38

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English :

Immerse yourself in the daily life of a student at the Royal Military School of Sorèze!

L’événement VISITE GUIDÉE DANS LES PAS DU CADET LOUIS DE CHAUNAC Sorèze a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE