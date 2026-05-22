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VISITE GUIDÉE DANS LES PAS DU CADET LOUIS DE CHAUNAC CITÉ DE SORÈZE Sorèze

VISITE GUIDÉE DANS LES PAS DU CADET LOUIS DE CHAUNAC CITÉ DE SORÈZE Sorèze lundi 27 juillet 2026.

Lieu : CITÉ DE SORÈZE

Adresse : 1 Rue Saint-Martin

Ville : 81540 Sorèze

Département : Tarn

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 11 11 11 Tarif de base plein tarif

Sorèze

VISITE GUIDÉE DANS LES PAS DU CADET LOUIS DE CHAUNAC

CITÉ DE SORÈZE 1 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn

Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 17:30:00
fin : 2026-07-30 18:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Plongez dans la vie quotidienne d’un élève de l’École royale militaire de Sorèze !
Visite guidée de l’Abbaye-école au 18e siècle Dans les pas du cadet Louis de Chaunac

Plongez dans la vie quotidienne d’un cadet du roi au XVIIIe siècle !
Jeune noble et véritable élève à Sorèze dès 1779, Louis de Chaunac Lanzac, ancêtre de Dom Robert, vous guide à travers l’exposition Garde à vous .
Suivez son parcours pour découvrir la formation rigoureuse et innovante de l’École royale militaire de Sorèze. 11  .

CITÉ DE SORÈZE 1 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38 

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English :

Immerse yourself in the daily life of a student at the Royal Military School of Sorèze!

L’événement VISITE GUIDÉE DANS LES PAS DU CADET LOUIS DE CHAUNAC Sorèze a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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