Visite guidée de Boé village Maison de Garonne Boé
Visite guidée de Boé village Maison de Garonne Boé samedi 27 juin 2026.
Boé
Visite guidée de Boé village
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 10:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin à 9h Visite guidée de Boé village
Visite guidée de Boé village alliant le patrimoine culturel et naturel de Boé.
> Gratuit. Sur réservation. Durée 1h30 sur 2km. .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English :
L’événement Visite guidée de Boé village Boé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen
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