Visite guidée de Cambo-les-Bains, À la Belle Époque de Rostand Cambo-les-Bains
lundi 6 juillet 2026 · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Visite guidée de Cambo-les-Bains, À la Belle Époque de Rostand
Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:30:00
fin : 2026-07-06 19:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Le début du XXe siècle marque un tournant décisif dans l’histoire de Cambo, avec la rencontre fortuite de deux personnalités emblématiques le professeur Grancher et Edmond Rostand.
Notre guide Fabrice vous invitera à suivre les traces du célèbre poète et dramaturge dans ce village en pleine effervescence. Vous découvrirez notamment la maison que la famille Rostand a louée dès son arrivée en octobre 1900, la ferme de Miremont qui a inspiré l’une de ses œuvres majeures, ainsi que le club des Mimosas, fondé par Madame Rostand.
Cambo regorge de lieux empreints de l’esprit de l’auteur et d’autres artistes que vous aurez l’occasion de découvrir au cours de cette visite.
—–
Durée 1h30.
Sur inscription obligatoire à l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains.
(Départ garanti dès la 5ème personne) .
Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 info@cambolesbains.com
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English : Visite guidée de Cambo-les-Bains, À la Belle Époque de Rostand
L’événement Visite guidée de Cambo-les-Bains, À la Belle Époque de Rostand Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cambo les Bains
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