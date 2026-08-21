Visite guidée de Challain-la-Potherie, Château, Challain-la-Potherie
samedi 19 septembre 2026 · Château · Challain-la-Potherie
Informations pratiques
Visite guidée de Challain-la-Potherie 19 et 20 septembre Château Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Découverte guidée du patrimoine de Challainla-Potherie qui comprend l’intérieur de l’église, le lavoir et la fontaine
Samedi et dimanche // 15h
• Durée : 1h30
• Chiens acceptés tenus en laisse
• Gratuit
Château Grande rue, 49440 Challain-la-Potherie, France Challain-la-Potherie 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire Ensemble néo-gothique des années 1847-1851, dû à René Hodé et Visconti. Domaine composé du château, des communs, de l’orangerie, des serres, d’une porterie et de ruines artificielles dans le parc.
Découverte guidée du patrimoine de Challainla-Potherie qui comprend l’intérieur de l’église, le lavoir et la fontaine
©OTAB