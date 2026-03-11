Visite guidée de Charleville à la lanterne Charleville-Mézières

Visite guidée de Charleville à la lanterne

24, Place Ducale Office de Tourisme Charleville Sedan en Ardenne Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit (12-18 ans, étudiants, situation handicap, demandeurs d’emploi) sur présentation de justificatif

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

2026-07-17

Cette visite hors du commun va vous faire Flash ! Venez ressentir le centre ancien de Charleville et découvrir son histoire en suivant un drôle de fil conducteur : la Lumière. Ce qui nous a donné l’idée…lumineuse de cette visite ? Qu’il était une fois, à la fin du XIX° siècle, au n°4 de la Place Ducale, un ferblantier qui vivait au n°4 de la Place Ducale et fabriquait, entre autres objets en fer blanc : des lanternes ! Mais, nom d’une petite flamme ! Ces objets ont été justement inventés et perfectionnés au XVII° siècle, l’époque où fut inventée, elle aussi, notre ville ! Vous nous suivez ? Munis d’une lanterne, tels une guirlande lumineuse, vous vous laisserez guider en suivant l’inventaire à la Prévert de votre allumée de guide pour finir en poésie sur les hauteurs de Charleville. Pour éclairer quelle révélation ? : que c’est beau une ville la nuit !

24, Place Ducale Office de Tourisme Charleville Sedan en Ardenne Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

This extraordinary tour will make you Flash! Come and get a feel for Charleville’s old town and discover its history by following a strange thread: Light. What gave us the bright idea for this tour? That once upon a time, at the end of the 19th century, a tinsmith lived at no. 4 Place Ducale and made, among other tin objects: lanterns! But what a little flame! Lanterns were invented and perfected in the 17th century, when our town was also invented! Are you following us? Equipped with a lantern, like a string of lights, you’ll be guided through the Prévert inventory of your guide, ending in poetry on the heights of Charleville. And what revelation is this? what a beautiful city at night!

