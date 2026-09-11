Visite guidée de Coursegoules, Parking du Colombier, Coursegoules

Informations pratiques

Visite guidée de Coursegoules Samedi 19 septembre, 15h00 Parking du Colombier Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A 1000m d’altitude, le village de Coursegoules vous fera traverser les siècles : passez de l’antique cité romaine aux remparts médiévaux jusqu’à la Ville Royale du XVIIème siècle.

RDV : Parking du Colombier

Parking du Colombier 75-80 Montée du Colombier 06140 Coursegoules Coursegoules 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 89 87 73 33 »}] Parking de Coursegoules, d’une capacité de 79 places.

A 1000m d’altitude, le village de Coursegoules vous fera traverser les siècles : passez de l’antique cité romaine aux remparts médiévaux jusqu’à la Ville Royale du XVIIème siècle.

©Lisadelsol