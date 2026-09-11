Visite guidée de Coursegoules, Parking du Colombier, Coursegoules
samedi 19 septembre 2026 · Parking du Colombier · Coursegoules
Informations pratiques
Visite guidée de Coursegoules Samedi 19 septembre, 15h00 Parking du Colombier Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
A 1000m d’altitude, le village de Coursegoules vous fera traverser les siècles : passez de l’antique cité romaine aux remparts médiévaux jusqu’à la Ville Royale du XVIIème siècle.
RDV : Parking du Colombier
Parking du Colombier 75-80 Montée du Colombier 06140 Coursegoules Coursegoules 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 89 87 73 33 »}] Parking de Coursegoules, d’une capacité de 79 places.
A 1000m d’altitude, le village de Coursegoules vous fera traverser les siècles : passez de l’antique cité romaine aux remparts médiévaux jusqu’à la Ville Royale du XVIIème siècle.
©Lisadelsol
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