Informations pratiques

Saint-Georges-Buttavent

VISITE GUIDEE DE FONTAINE-DANIEL, VILLAGE DE CARACTERE JOURNEES DU PATRIMOINE

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme Mayenne Co vous invite à partir à la découverte de Fontaine-Daniel, un village de caractère.

Visite guidée de Fontaine-Daniel, village atypique édifié autour de la Manufacture “Toiles de Mayenne” implantée depuis 1806.

Découverte de l’ancienne abbaye cistercienne datant du 13ème siècle visite du cloître et du cellier, remarquable salle voûtée en pierres. Visite de la Chapelle Saint-Michel, déambulation dans les rues du village et dans les jardins ouvriers.

Temps libre à la boutique Toiles de Mayenne.

Sur réservation auprès de l’office de tourisme en ligne, par mail, téléphone ou à l’accueil.

Tarif préférentiel pour les Journées Européennes du Patrimoine .

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

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English :

For European Heritage Days, the Mayenne Co. Tourist Office invites you to explore Fontaine-Daniel, a charming village.

L’événement VISITE GUIDEE DE FONTAINE-DANIEL, VILLAGE DE CARACTERE JOURNEES DU PATRIMOINE Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Mayenne Co