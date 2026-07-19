Informations pratiques

Saint-Georges-Buttavent

LA FÊTE DE LA TERRE À FONTAINE-DANIEL

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-03

La 22ème édition de la Fête de la Terre à Fontaine-Daniel aura lieu du 3 au 6 septembre 2026.

Ce rendez-vous organisé par l’association les Cabanons anime le village de Fontaine Daniel de conférences, d’un marché biologique, de déambulations, d’expositions, de spectacles, et de projections et de visites guidées du village.

Programme complet en téléchargement .

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 17 50 51 48 fetedelaterre@gmail.com

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English :

The 22nd edition of the Earth Festival in Fontaine-Daniel will take place from September 3 to 6, 2026.

L’événement LA FÊTE DE LA TERRE À FONTAINE-DANIEL Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne