ATELIER SOIN DU VISAGE Epicerie de Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent
samedi 25 juillet 2026 · Epicerie de Fontaine-Daniel · Saint-Georges-Buttavent
Informations pratiques
Saint-Georges-Buttavent
ATELIER SOIN DU VISAGE
Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 11:30:00
Date(s) :
2026-07-25
RDV à l’épicerie de Fontaine-Daniel pour un concert !
Lynda, fondatrice de l’association Un Oiseau m’a dit, animera un atelier consacré aux soins du visage. Un moment pour découvrir des gestes simples, prendre soin de soi et partager un temps convivial. .
Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 44 07 contact@lepicerie.org
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English :
See you at the Fontaine-Daniel grocery store for a concert!
L’événement ATELIER SOIN DU VISAGE Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Mayenne Co
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