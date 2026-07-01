ATELIER SOIN DU VISAGE Epicerie de Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent

Informations pratiques

Saint-Georges-Buttavent

ATELIER SOIN DU VISAGE

Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 11:30:00

Date(s) :

2026-07-25

RDV à l’épicerie de Fontaine-Daniel pour un concert !

Lynda, fondatrice de l’association Un Oiseau m’a dit, animera un atelier consacré aux soins du visage. Un moment pour découvrir des gestes simples, prendre soin de soi et partager un temps convivial. .

Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 44 07 contact@lepicerie.org

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English :

See you at the Fontaine-Daniel grocery store for a concert!

L’événement ATELIER SOIN DU VISAGE Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Mayenne Co