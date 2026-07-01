CONCERT DU DUO BULLE Epicerie de Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent
dimanche 12 juillet 2026 · Epicerie de Fontaine-Daniel · Saint-Georges-Buttavent
Informations pratiques
Saint-Georges-Buttavent
CONCERT DU DUO BULLE
Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
RDV à l’épicerie de Fontaine-Daniel pour un concert !
Le duo BULLE réunit violoncelle et accordéon dans un univers poétique, sensible et plein d’émotions. Une parenthèse musicale idéale pour prolonger un déjeuner ou simplement profiter d’un bel après-midi d’été à L’épicerie. .
Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 44 07 contact@lepicerie.org
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English :
See you at the Fontaine-Daniel grocery store for a concert!
L’événement CONCERT DU DUO BULLE Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Mayenne Co