CONCERT DU DUO BULLE Epicerie de Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent

Informations pratiques

Saint-Georges-Buttavent

CONCERT DU DUO BULLE

Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

RDV à l’épicerie de Fontaine-Daniel pour un concert !

Le duo BULLE réunit violoncelle et accordéon dans un univers poétique, sensible et plein d’émotions. Une parenthèse musicale idéale pour prolonger un déjeuner ou simplement profiter d’un bel après-midi d’été à L’épicerie. .

Epicerie de Fontaine-Daniel 7 Rue des Tisserands Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 44 07 contact@lepicerie.org

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English :

See you at the Fontaine-Daniel grocery store for a concert!

L’événement CONCERT DU DUO BULLE Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Mayenne Co