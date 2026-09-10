Visite guidée de fruitières à comté du massif jurassien, Mairie de Lemuy, Lemuy

Informations pratiques

Visite guidée de fruitières à comté du massif jurassien Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Lemuy Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez les fruitières à comté au fil du temps à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Avant d’être des bâtiments modernes où l’on fabrique et l’on vend du comté, les fruitières sont des formes d’organisations collectives millénaires de fabrication de fromage de garde qui ont marqué l’histoire du massif jurassien.

La visite unique proposée samedi 19 septembre se déroulera sur deux sites entre 14h et 17h30. Elle commencera à Lemuy, village où nous découvrirons l’histoire des fruitières du massif jurassien, de la fruitière nomade du XVe siècle au chalet modèle de 1910.

Ensuite, la visite se poursuivra par la présentation du site de production d’une coopérative de fromagerie à Salins-les-Bains. Elle se clôturera par la dégustation d’un morceau de comté.

Mairie de Lemuy 2 rue de Salins, 39110 Lemuy Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 52 26 27 99 [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 26 27 99 »}] véhicule préconisé pour rejoindre Salins-les Bains en 2e partie de visite – présence de parkings.

Découvrez les fruitières à comté au fil du temps à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

© Philippe Jeanneaux