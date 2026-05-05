Visite guidée de la baronnie, La Baronnie, Douvres-la-Délivrande
Visite guidée de la baronnie, La Baronnie, Douvres-la-Délivrande dimanche 20 septembre 2026.
Visite guidée de la baronnie Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 La Baronnie Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites libres samedi 19 septembre 2026, Pojettion en plein air dans le cadre de Cinéma et Patrimoine à 21H00
Visites guidées à dimanche 20 à 10H30 et 14H30
La Baronnie Rue de la Baronnie, 14440 Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie 06 08 54 76 50 Parking sur place, accessible aux personnes à mobilité réduite.
Journées européennes du patrimoine 2026
©association de la Baronnie de Douvres
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