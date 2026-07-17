Visite guidée de la bastide de Libourne, Quai Souchet, Libourne
samedi 19 septembre 2026 · Quai Souchet · Libourne
Informations pratiques
Visite guidée de la bastide de Libourne 19 et 20 septembre Quai Souchet Gironde
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Participez à une visite guidée du centre historique de Libourne et découvrez la confluence, la tour du Grand Port, la place du Marché et son hôtel de ville de style néogothique.
La visite se poursuivra à l’église Saint-Jean-Baptiste, qui abrite une précieuse relique : une épine de la couronne du Christ offerte par Charlemagne.
Vous bénéficierez également d’une ouverture exceptionnelle du couvent des Cordeliers, situé rue Jean-Jacques-Rousseau, haut lieu de l’histoire médiévale de Libourne.
Quai Souchet 12 quai Souchet, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05.57.51.15.04 https://www.tourisme-libournais.com/reserver-sejour/activites-reservables-ici/?re-filter-categories=5483 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 51 15 04 »}, {« type »: « email », « value »: « bienvenue@tourisme-libournais.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-libournais.com »}]
Participez à une visite guidée du centre historique de Libourne pour découvrir la confluence, la Tour du Grand Port, la Place du marché et son Hôtel de Ville de style néo-gothique. Puis l’église Jean…
©OTIL
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