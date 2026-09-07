Visite guidée de la bibliothèque de l’ancienne université d’Orléans, Salle des Thèses – Société Archéologique et Historique de l’Orléanais, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Thèses - Société Archéologique et Historique de l'Orléanais · Orléans
Informations pratiques
Visite guidée de la bibliothèque de l’ancienne université d’Orléans 19 et 20 septembre Salle des Thèses – Société Archéologique et Historique de l’Orléanais Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découvrez la bibliothèque de l’ancienne université d’Orléans avec la Société.
Archéologique et Historique de l’Orléanais.
Salle des Thèses – Société Archéologique et Historique de l’Orléanais Rue Pothier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Construite entre 1411 et 1421, la salle des Thèses de l’ancienne université d’Orléans est un rare exemple de bâtiment médiéval de ce type, parfaitement conservé. Cette pièce gothique voutée d’ogives est un témoin de l’Université des Lois fondée en 1306 à Orléans. C’était la bibliothèque et la salle des professeurs de l’Université. Elle abrite depuis 1882 la Société Archéologique et Historique de l’Orléanais. A deux pas de la préfecture et de la cathédrale. Quartier piétonnier, parking voitures cathédrale et Hôtel de Ville (Campo Santo), stations Vélo+ du Musée ou de la place de la République. Accès par escalier, sans ascenseur. Tram, ligne B, station Mairie. Places dans la salle limitées à 70 personnes
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© SAHO
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