Visite guidée de la brasserie Akerbeltz Zone Artisanale Larre Lore Ascain
vendredi 28 août 2026 · Zone Artisanale Larre Lore · Ascain
Informations pratiques
Ascain
Visite guidée de la brasserie Akerbeltz
Zone Artisanale Larre Lore Akerbeltz Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Visite guidée dans la fabrique et explications dans l’espace bar. .
Zone Artisanale Larre Lore Akerbeltz Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 84 21 accueilboutique@akerbeltz.fr
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English : Visite guidée de la brasserie Akerbeltz
L’événement Visite guidée de la brasserie Akerbeltz Ascain a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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